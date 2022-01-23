Жамнов и Ковальчук прокомментировали состав хоккейной сборной на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и ее генеральный менеджер Илья Ковальчук прокомментировали состав национальной команды для участия в олимпийском турнире.

В Пекин поедет 31 человек: 25 из основного состава и шесть запасных.

"Ставка делается на всех, на 31 игрока, включая запасных. В ситуации с коронавирусом может произойти все что угодно. Рассчитываем на всех, кто сейчас остался в Новогорске. Почему в составе нет Антона Бурдасова? Могу сказать, что есть ребята, которых видим в первом-втором звене. Антона в тех сочетаниях не рассматривали. А в третьем-четвертом звеньях игроки выполняют другие задачи.

Ситуация с коронавирусом на нашем выборе не очень отразилась. Вы сами прекрасно понимаете, мы не можем вам дать никаких гарантий, как все будет протекать. Основную заявку объявим за 24 часа до первой игры. Будем следить за игроками. Дай Бог, у всех будут отрицательные тесты

У меня нет предубеждений, откуда игрок. Из СКА, из "Магнитки". Мы смотрим, не только как играет игрок за клуб, но и за сборную. Есть игроки, которые не показывают в сборной уровень, который они показывают в клубе. В данный момент мы видим, что те игроки, которые в составе, больше подходят нашей системе", - подчеркнул Жамнов.

"До 8 числа у нас есть возможность поменять любого игрока. Плюс, учитывая то, что происходит в мире, мы сказали ребятам, что окончательный состав будет определен 7 февраля. А сейчас все в их руках, ногах и головах.

Сейчас все команды в одинаковом положении. Нет идеального места, где можно скрыться от этой гадости. Все ребята находятся здесь, живут по одному. Стараемся, чтобы они не соприкасались с людьми из других видов спорта в Новогорске. Нам создали хорошие условия, теперь все зависит от нас. И почаще мыли руки

Изначально была квота на четырех дополнительных игроков, потом после общения МОК с ИИХФ квота увеличилась до шести игроков. Плюс мы можем дополнительно взять двух человек из персонала на всякий случай. Доктора и массажисты, тренерский состав - все будут находиться с командой в олимпийской деревне Остальные, плюс 6 запасных ребят будут в гостинице. Это тоже в "пузыре" У них будет аккредитация "В". У них будет проход везде, они будут везде с нами, кроме олимпийской деревни", - добавил Ковальчук.

Напомним, первый матч на Олимпийских играх сборная России проведет против Швейцарии 9 февраля.