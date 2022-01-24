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Рубрика: Спорт

Ковальчук: Толчинский не попал в сборную России не из-за кричалки про ЦСКА

Текст: Илья Соболев
Сергей Толчинский. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Сергей Толчинский. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сергей Толчинский. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и ее генеральный менеджер Илья Ковальчук прокомментировали отсутствие даже в расширенный списке команды самого ценного игрока плей-офф Кубка Гагарина-2021 Сергея Толчинского, выступающего за омский "Авангард".

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В прессе муссировались слухи, что причиной невызова стала оскорбительная кричалка про ЦСКА, которую Толчинский исполнил вместе с болельщиками после финальной серии. Отметим, что форвард до перехода в "Авангард" играл за столичных армейцев. Кроме того, одним из советников тренерского штаба сборной является президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Сергей Жамнов: "Толчинский не попал в расширенный состав, потому что нам нужно создать боевую команду. Чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звеньях "Авангарда". У нас мы его в первом-втором звене не видим. У него та же ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, если честно, нас не впечатлила его игра на Кубке Первого канала".

"Не знаю, кто запустил эту информацию. Я вообще не слышал эти кричалки, не знаю, о чем идет речь. Поэтому, если вы считаете, что из-за этого мы его не вызвали, то вы ошибаетесь".

Илья Ковальчук: "Я кричалки слышал, но это не стало причиной, почему он не поехал на Олимпиаду".

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