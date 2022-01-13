Мишина и Галлямов побили три мировых рекорда на ЧЕ в Таллине

Чемпионы мира и чемпионы Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов побили три мировых рекорда на европейском первенстве в Таллине.

Накануне ученики Тамары Москвиной обновили достижение в короткой (82,36 балла) программе. А сегодня - в произвольной (157,46 балла). Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй - Цун Хань, который те установили на чемпионате мира-2019 (155,60 балла).

В сумме за два проката Мишина и Галлямов набрали 239,82 балла.

Интересно, что несколько минут в роли рекордсменов по общей сумме баллов провела другая наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов (236,43 балла). Ученики Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова выступали раньше и в итоге заняли второе место.