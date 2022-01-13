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13.01.2022 23:40
Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов побили три мировых рекорда на ЧЕ в Таллине

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира и чемпионы Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов побили три мировых рекорда на европейском первенстве в Таллине.
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP

Накануне ученики Тамары Москвиной обновили достижение в короткой (82,36 балла) программе. А сегодня - в произвольной (157,46 балла). Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй - Цун Хань, который те установили на чемпионате мира-2019 (155,60 балла).

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

В сумме за два проката Мишина и Галлямов набрали 239,82 балла.

Интересно, что несколько минут в роли рекордсменов по общей сумме баллов провела другая наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов (236,43 балла). Ученики Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова выступали раньше и в итоге заняли второе место.

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