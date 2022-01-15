Никита Кацалапов: путь к Олимпиаде тяжелый, но интересный

Новости

На Курилах объявили угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 20:02
На побережье Японии обрушилось цунами 19:59
На федеральную трассу в Сочи сошел сель 19:38
Госдума: США следовало бы разработать хоть один сценарий налаживания отношений с РФ 18:57
Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду 18:41
В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном" 18:36
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами 17:34
Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике "омикрона" 17:16
Суд в Москве арестовал американского пенсионера-педофила 17:15
В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 16:33
Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря 16:32
В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний 16:28
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ 16:22
Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве 16:21
Студент устроил резню в университете Токио 16:01
В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой 15:35
В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 19:26
Рубрика: Спорт

Никита Кацалапов: путь к Олимпиаде тяжелый, но интересный

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, успешно выступившие на предолимпийском первенстве континента в Таллине, признались, что эта победа многое для них значит.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Все идет достаточно тяжело, но тем интереснее наш путь и наши приключения, - отметил Никита Кацалапов на пресс-конференции. - Мы никогда не сдавались и не опускали руки. А это чемпионат Европы дал нам огромную мотивацию перед Олимпиадой".

Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Партнер также проанализировал сегодняшнее выступление в произвольном танце и оценил форму дуэта.

"У меня смешанные эмоции, - признался Никита. - Были несколько микромоментов с моей стороны. Они не повлияли на уровни, но они были, и я о них знаю. Нужно успеть все подчистить. И, что важнее всего, еще больше накатать эту программу. Если будем хорошо кататься, будет соответствующий результат на Олимпиаде".

Спорт Фигурное катание