Никита Кацалапов: путь к Олимпиаде тяжелый, но интересный

"Все идет достаточно тяжело, но тем интереснее наш путь и наши приключения, - отметил Никита Кацалапов на пресс-конференции. - Мы никогда не сдавались и не опускали руки. А это чемпионат Европы дал нам огромную мотивацию перед Олимпиадой".

Партнер также проанализировал сегодняшнее выступление в произвольном танце и оценил форму дуэта.

"У меня смешанные эмоции, - признался Никита. - Были несколько микромоментов с моей стороны. Они не повлияли на уровни, но они были, и я о них знаю. Нужно успеть все подчистить. И, что важнее всего, еще больше накатать эту программу. Если будем хорошо кататься, будет соответствующий результат на Олимпиаде".