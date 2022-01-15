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15.01.2022 18:41
Рубрика: Спорт

Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Состав сборной России по фигурному катанию на Игры-2022 в Пекине объявят в 20-х числах января после олимпийского собрания, которое пройдет в Москве. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Основным отборочным стартом был чемпионат России, состоявшийся в конце декабря в Санкт-Петербурге. Гарантированные путевки в Пекин получили победители и серебряные призеры.

Третьи номера команды были определены решением тренерского совета. Но изменения в составе могут произойти по итогам чемпионат Европы, который сегодня, 15 января, завершается в Таллине.

Состав на командный турнир Игр объявят в последний момент, непосредственно перед самими соревнованиями уже в Пекине.

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