Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Состав сборной России по фигурному катанию на Игры-2022 в Пекине объявят в 20-х числах января после олимпийского собрания, которое пройдет в Москве. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Основным отборочным стартом был чемпионат России, состоявшийся в конце декабря в Санкт-Петербурге. Гарантированные путевки в Пекин получили победители и серебряные призеры.

Третьи номера команды были определены решением тренерского совета. Но изменения в составе могут произойти по итогам чемпионат Европы, который сегодня, 15 января, завершается в Таллине.

Состав на командный турнир Игр объявят в последний момент, непосредственно перед самими соревнованиями уже в Пекине.