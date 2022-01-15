Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине

Камила Валиева выиграла чемпионат Европы, который завершился в Таллине. В тройке сильнейших еще две россиянки и ученицы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова и Александра Трусова.

15-летняя Камила Валиева не смогла избежать ошибок, упав с акселя в 3,5 оборота. Зато чемпионка мира среди юниоров исполнила четверной сальхов, каскад "четверной тулуп-тройной тулуп", а также каскад "четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов". За свое выступление Камила набрала 168,61 балла и 259,06 балла в сумме за два проката.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, неудачно исполнившая короткую программу и занимавшая промежуточное четвертое место, полностью реабилитировалась в произвольной. Она показали чистый и безошибочный прокат, исполнив в том числе элемент ультра-си - четверной флип, и получила 168,37 балла и 237,42 в сумме за два выступления.

"Королева четверных" Александра Трусова пошла в программе на четыре квада. Два из них получились - флип и сальхов. С тулупа и лутца Саша упала. Тем не менее она набрала высокие оценки - 159,23 и 234,36 балла соответственно.