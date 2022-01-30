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30.01.2022 17:31
Рубрика: Спорт

"Зенит" объявил об уходе Сердара Азмуна в "Байер"

Текст: Артур Нанян
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун перейдет в немецкий "Байер" уже этой зимой. Как сообщается на официальном сайте питерского клуба, иранский футболист прекратил свои выступления за российскую команду.

Фото: REUTERS
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Изначально планировалось, что Азмун проведет остаток сезона в стане зенитовцев, после чего переедет в Леверкузен. Ранее Сердар согласовал предварительное соглашение с "Байером" до 2027 года, которое должно было вступить в силу грядущим летом. Но затем немцы предприняли определенные шаги, дабы получить игрока в свое распоряжение уже сейчас. В частности, леверкузенцы согласились заплатить за Азмуна около трех миллионов евро. Сам футболист был не прочь присоединиться к новым партнерам в феврале.

За "Зенит" Сердар выступал с февраля 2019 года, и с тех пор стал трехкратным чемпионом России, дважды завоевал Суперкубок страны и еще один раз - Кубок России. С учетом забитых мячей за "Ростов" и "Рубин" Азмун является лучшим бомбардиром российского чемпионата среди легионеров наряду с экс-форвардом столичного ЦСКА Вагнером (по 85 голов).

По всей видимости, заменить Азмуна в "Зените" должен Юри Алберто. Вместе с сообщением об уходе иранца в "Байер", сайт питерского клуба объявил о переходе форварда "Интернасьонала". По неподтвержденным данным, этот трансфер обошелся "сине-бело-голубым" в 24 миллиона евро.

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