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30.01.2022 17:17
Рубрика: Спорт

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Текст: Артур Нанян
Россиянин Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам - 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Путь Медведева к решающей встрече получился тернистым. Сразу вспоминаются пять сетов с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале, когда Даниил отыгрался с 0:2 по партиям и матчбола, полуфинал со Стефаносом Циципасом, когда россиянин спорил с судьей, а после поражения во втором сете не оставил затем сопернику никаких шансов. И вот на очереди был Надаль.

Фото: Don Emmert / AFP
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open

Со стороны казалось, что испанец затратил меньше сил для участия в финале. Но не стоит забывать о возрасте: Рафе уже 35, он на десять лет старше Медведева. А значит и сил у Даниила должно быть больше. Тем не менее, все прекрасно понимали, что в одной отдельно взятой игре может произойти что угодно. Тем более, в случае победы Надаль мог завоевать 21-й "Шлем" в карьере и побить мировой рекорд.

"Лично на меня статистика никак не влияет, я же не борюсь за 21-й "Шлем". Я могу выиграть второй титул, мне до показателей Надаля еще далеко. Так что я сосредотачиваюсь на себе и своей работе. Хотя, конечно, я не слепой - знал, к чему стремился Джокович в прошлом году, и к чему сейчас стремится Рафа. Однако это их дело, а не мое", - отметил перед финалом Медведев.

Первый сет против Надаля получился практически идеальным для Даниила: россиянин сделал два брейка и выиграл партию 6:2. Во втором сете испанец навязал борьбу, вел сначала 4:1, а затем и 5:3. Но в решающие моменты у Рафы сдавали нервы, чем Медведев прекрасно пользовался. Во время тай-брейка Даниил несколько раз уступал в счете, однако каким-то невероятным образом умудрился взять свое - 7:6.

Начиная с третьей партии Медведев стал чаще ошибаться, а Надаль потихоньку набирал обороты. Выиграв две партии с одинаковым счетом 6:4, испанец перевел игру в решающий пятый сет. В нем при счете 5:4 и 30:0 на своей подаче Рафа умудрился отдать гейм. На своей подаче уже Даниил вел 30:15, однако Надаль снова сделал брейк, после чего взял четыре очка подряд, а вместе с ним и завоевал титул - 7:5.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2022 РГ-Фото