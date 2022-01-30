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30.01.2022 19:29
Рубрика: Спорт

Медведев назвал идиотами зрителей финала Australian Open

Текст: Артур Нанян
Российский теннисист Даниил Медведев во время финальной встречи Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем обратился к судье на вышке с критикой болельщиков на арене.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Во время перерыва между третьим и четвертым сетами Даниил назвал фанатов, мешающих ему подавать своими криками, идиотами. "Они без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да", - сказал россиянин, обращаясь к рефери.

Напомним, что Медведев уступил в финале Надалю, ведя 2:0 по сетам - 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Матч длился больше пяти часов. Эта игра стала самой продолжительной для Даниила в карьере.

Медведев выиграл первый сет у Надаля с двумя брейками
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