Медведев назвал идиотами зрителей финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев во время финальной встречи Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем обратился к судье на вышке с критикой болельщиков на арене.

Во время перерыва между третьим и четвертым сетами Даниил назвал фанатов, мешающих ему подавать своими криками, идиотами. "Они без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да", - сказал россиянин, обращаясь к рефери.

Напомним, что Медведев уступил в финале Надалю, ведя 2:0 по сетам - 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Матч длился больше пяти часов. Эта игра стала самой продолжительной для Даниила в карьере.