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Смешанные пары. Финал
08.02.2022 11:04

Чешская спортсменка Ледецка стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сноубордистка Эстер Ледецка из Чехии защитила звание олимпийской чемпионки в параллельном гигантском слаломе. На Играх в Пекине в финале она опередила австрийку Даниэлу Ульбинг.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

В этой же дисциплине Ледецка стала обладательницей золота в Пхенчхане. Ледецка стала второй представительницей Чехии, выигравшей три золота на зимних Олимпийских играх.

В малом финале словенка Глория Котник оказалась сильнее Мишель Деккер из Нидерландов. 32-летняя спортсменка завоевала олимпийскую медаль на своих четвертых Играх. Это также ее первый крупный подиум, поскольку она никогда не финишировала в тройке лучших на этапах Кубка мира или чемпионатах мира.

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