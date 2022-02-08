Чешская спортсменка Ледецка стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Сноубордистка Эстер Ледецка из Чехии защитила звание олимпийской чемпионки в параллельном гигантском слаломе. На Играх в Пекине в финале она опередила австрийку Даниэлу Ульбинг.
В этой же дисциплине Ледецка стала обладательницей золота в Пхенчхане. Ледецка стала второй представительницей Чехии, выигравшей три золота на зимних Олимпийских играх.
В малом финале словенка Глория Котник оказалась сильнее Мишель Деккер из Нидерландов. 32-летняя спортсменка завоевала олимпийскую медаль на своих четвертых Играх. Это также ее первый крупный подиум, поскольку она никогда не финишировала в тройке лучших на этапах Кубка мира или чемпионатах мира.
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