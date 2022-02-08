Сноубордист Виктор Уайлд вышел в полуфинал в параллельном гиганте на Олимпиаде

Российский сноубордист Виктор Уайлд вышел в полуфинал в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. В своем четвертьфинале двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи оказался сильнее Ли Сан Хо из Южной Кореи.

Уайлд опередил своего визави на одну сотую секунды.

Отметим, что в четвертьфинале соперником Виктора Уайлда был еще один россиянин Дмитрий Логинов.

Полуфинальные и финальные заезды состоятся сегодня.

В аналогичной дисциплине у девушек наши спортсменки не смогли выйти в четвертьфинал.