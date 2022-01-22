Россиянки завершили выступление в одиночном разряде на Australian Open

Все российские теннисистки, выступавшие в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, завершили выступление на турнире. Последней проиграла Анастасия Павлюченкова.

В субботу Павлюченкова в третьем круге встречалась с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча продолжалась более полутора часов и завершилась победой румынки.

В первой партии Павлюченкова никак не могла поймать свою игру и уступила 3:6. Однако второй сет обнадежил - россиянка заиграла увереннее и сравняла счет в матче - 6:2.

Увы, в третьей партии Кырстя сумела вырвать победу - 6:2.

Ранее из борьбы выбыла Дарья Касаткина, уступившая теннисистке из Польши Иге Швентек. В 1/8 финала именно она станет соперницей Кырсти.