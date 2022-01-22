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22.01.2022 15:57
Рубрика: Спорт

Россиянки завершили выступление в одиночном разряде на Australian Open

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/ Hamish Blair Фото: AP Photo/ Hamish Blair
Фото: AP Photo/ Hamish Blair

Все российские теннисистки, выступавшие в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, завершили выступление на турнире. Последней проиграла Анастасия Павлюченкова.

Фото: AP Photo/John Minchillo
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

В субботу Павлюченкова в третьем круге встречалась с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча продолжалась более полутора часов и завершилась победой румынки.

В первой партии Павлюченкова никак не могла поймать свою игру и уступила 3:6. Однако второй сет обнадежил - россиянка заиграла увереннее и сравняла счет в матче - 6:2.

Увы, в третьей партии Кырстя сумела вырвать победу - 6:2.

Ранее из борьбы выбыла Дарья Касаткина, уступившая теннисистке из Польши Иге Швентек. В 1/8 финала именно она станет соперницей Кырсти.

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