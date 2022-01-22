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22.01.2022 17:40
Рубрика: Спорт

Назван состав мужской сборной России на эстафету

Текст: Максим Домчев
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

В воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце состоится мужская эстафетная гонка. После гонки с масс-стартом тренерский штаб российской команды определился с теми, кто выступит в воскресенье.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

В эстафете побегут Антон Бабиков, выигравший в Антхольце гонку на 20 км, Даниил Серохвостов и Александр Логинов, не стартовавшие в субботней гонке, а также Эдуард Латыпов, который набирает форму после того, как находился на карантине из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне мужская сборная России выиграла одну эстафетную гонку, а еще дважды приходила на финиш третьей.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022