Назван состав мужской сборной России на эстафету

В воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце состоится мужская эстафетная гонка. После гонки с масс-стартом тренерский штаб российской команды определился с теми, кто выступит в воскресенье.

В эстафете побегут Антон Бабиков, выигравший в Антхольце гонку на 20 км, Даниил Серохвостов и Александр Логинов, не стартовавшие в субботней гонке, а также Эдуард Латыпов, который набирает форму после того, как находился на карантине из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне мужская сборная России выиграла одну эстафетную гонку, а еще дважды приходила на финиш третьей.