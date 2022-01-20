Биатлонист Бабиков, не попавший на Олимпиаду, выиграл индивидуальную гонку

Седьмой этап Кубка мира по биатлону и последний перед Олимпийскими играми стартовал для мужской сборной России сверхудачно. Победителем индивидуальной гонки на 20 км, открывшей программу соревнований, стал Антон Бабиков. Еще один наш соотечественник, Карим Халили - с "бронзой".

По медальным дуплетам мы соскучились. В последний раз двое наших забирались на пьедестал в 2016 году. Для Хахили это вообще первый личный подиум за все время выступлений в Кубке мира. Казалось бы, радоваться и радоваться. Особенно в преддверии Олимпиады. Но есть и повод для грусти.

При нынешних раскладах Антон Бабиков в Пекин не едет. Из-за совершенно необъяснимого провала в спринте на предыдущем этапе в Рупольдинге мужская команда лишилась шансов заявить на Олимпийские игры максимальную квоту из шести человек. Игры еще не начались, а то упущение уже аукается тренерам головной болью.

В Рупольдинге все казалось более чем понятно. Бабиков будучи одним из кандидатов на попадание в олимпийскую пятерку фактически сам лишил себя заветной путевки, провалив стрельбу в спринтерской гонке. В Антхольце он единственный из ста с лишним участников "индивидуалки", не допустивший промахов ни на одном рубеже. Такой Бабиков в Пекине России точно бы пригодился.

- Я не опускал руки и верил в себя, верил в то, что пока никто не полетел на Олимпиаду, поэтому, наверное, что-то можно изменить. Терпеть, конечно, пришлось. Но я находил в себе силы, чтобы бороться. Были и злость, и мотивация, и все на свете. Я, конечно, старался сегодня доказать всем что-то, себе в том числе. Посмотрим. Я в любом случае счастлив тому, что я здесь, тому, что я показываю, тому, что происходит. Я всему счастлив. Я считаю, что наша команда в этом сезоне заслуживает 6 мест на Олимпиаде. И Карим заслуживает свое место, и я заслуживаю. Как все сложится - я не знаю, но мы все большие молодцы, - был откровенен после гонки Бабиков в эфире "Матч ТВ".

В последний раз двое россиян попадали на пьедестал Кубка мира в 2016 году

"Возможно, стоит замену", - прокомментировал эту коллизию в российской сборной лидер норвежцев Йоханнес Бё. Но вместо кого? Логинов - самый стабильный член нашей олимпийской пятерки. Серохвостов не пропустил ни одной классической эстафеты в этом сезоне, Цветков здорово выступил в Оберхофе и Рупольдинге. Казалось, подвисал Халили, но теперь и у него личный подиум. А могла быть и победа, если бы не промах последним выстрелом. Есть еще Эдуард Латыпов, который до заражения коронавирусом был лучшим среди наших в Кубке мира. Он, кстати, уже приехал в Антхольц вчера и пробежит минимум одну гонку.

Хорошая новость в том, что за резерв мы можем точно быть спокойны.