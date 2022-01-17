Поздняков прокомментировал состав сборной по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав сборной на Зимние Олимпийские игры в Пекин. В мужскую команду вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. В запасе остались Александр Поварницын и Антон Бабиков. У женщин представлять страну будут Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В запасе - Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко.

- С моей точки зрения, абсолютно справедливый выбор, - оценил состав президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на вчерашней пресс-конференции, посвященной подготовке биатлонистов к Олимпиаде. - С большим воодушевлением мы смотрели недавние старты. Ни одна кандидатура не вызывает вопросов.

В принципе, обошлось без неожиданностей. Наибольшие дискуссии развернулись вокруг кандидатуры Антона Бабикова, козырь которого - надежная стрельба. Однако последний этап Кубка мира Бабиков провел неудачно, что, видимо и предопределило выбор тренеров. Отсутствие какого-либо догматизма при формировании мужской команды стоит отметить особо. В олимпийскую заявку вошли 22-летний Даниил Серохвостов, который только в этом сезоне дебютировал на этапах Кубка мира, и Максим Цветков, начинавший сезон в глубоком запасе.

- Многие спортсмены еще до Рупольдинга подтвердили свое место, - рассказал на пресс-конференции накануне президент СБР Виктор Майгуров. - А вот Максим Цветков прогрессировал на Кубке России, Кубке IBU (Международного союза биатлонистов. - Прим. "РГ"), а затем на Кубке мира запрыгнул на подножку уходящего поезда. Кандидатура Серохвостова даже не обсуждалась, он с первых этапов был одним из лучших по скорости, стабильно стрелял, не пропустил ни одной классической эстафеты.

Вообще, здоровая конкуренция в мужской команде - повод еще раз посетовать по поводу того, что не удалось завоевать максимальную квоту и взять в Пекин шестерых.

В женской команде выбирать особо было не из кого. На общем фоне выделяется Кристина Резцова, а остальные все еще в поисках себя. Настораживают слухи по поводу не самой благоприятной атмосферы в команде. Та же Резцова признавалась, что девчонки между собой не очень общаются. Это вопрос, конечно, к тренерскому штабу во главе с Михаилом Шашиловым, которому в последнее время досталась приличная порция критики. Была даже информация, что за три недели до Олимпиады специалиста могут уволить. Президент СБР вчера Шашилова поддержал.

- Кому-то нужен хайп, чтобы прочитали, процитировали, но это сегодняшняя действительность, - констатировал Майгуров. - По нему у нас вопросов нет, изменения в тренерском составе могут быть сделаны только весной. Психологическое состояние команды стабильное. С конца декабря многие не были дома, в России. К кому-то приезжали члены семьи, например, к (Кристине) Резцовой приезжал муж с ребенком и бабушкой. Мы индивидуально более замкнутые, это все учитывается при настрое на гонку. Я был с ними в канун Нового года, все друг другу дарили подарки, все было прекрасно. Стараемся проводить объединяющие мероприятия.

По поводу запасных. В Пекин они вместе с командой не полетят, но будут поддерживать форму в текущих турнирах. Если не дай бог, что-то случится с кем-то из основы, запасные отправятся в Пекин.

В мужскую команду попали дебютант сезона Даниил Серохвостов и Максим Цветков, изначально не проходивший в состав сборной

- Замены возможны только по медицинским показаниям. Впервые в истории участия в Олимпиадах запасные есть даже у сотрудников ОКР, - подчеркнул Поздняков.

Что касается дальнейшей подготовки российской сборной по биатлону к Играм, вся команда уже вылетела в итальянский Антхольц, где пройдет последний перед Олимпиадой этап Кубка мира. Участие в нем примет и Латыпов, коронавирусный карантин которого заканчивается 20 января. А 26 января биатлонисты отправятся в Пекин. Уже 5 февраля их ждет первая гонка, смешанная эстафета.