Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Мужская сборная России стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

В составе нашей команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Они прошли дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняла Германия, замкнули тройку лидеров белорусы. К слову, россияне впервые за три года выиграли эстафету. Предыдущий успех наши праздновали в 2019 году в Оберхофе (Германия), когда золото взяли Логинов, Цветков и Евгений Гараничев с Дмитрием Малышко.

Напомним, что этап КМ в Рупольдинге завершится в воскресенье гонкой преследования у женщин (10 километров) и у мужчин (12,5 км).