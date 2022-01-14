Российские биатлонистки стали третьими в эстафете в Рупольдинге

Женская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В пятницу в программе очередного этапа Кубка мира по биатлону была запланирована эстафетная гонка 4х6 км у женщин.

Быстрее всех трассу преодолели спортсменки сборной Франции. Они использовали 4 дополнительных патрона и финишировали первыми с результатом 1 час 10 минут и 50 секунд.

Спустя 35 секунд к финишу пришла сборная Швеции, которая использовала всего два дополнительных патрона.

Сборная России, за которую выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей, уступив француженкам более минуты.