В Топ-20 гонки на этапе КМ по биатлону нет никого из россиян

Мужская спринтерская гонка на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в четверг завершилась абсолютно провально для россиян. Никого из наших участников нет в сильнейшей двадцатке.

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP