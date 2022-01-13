В Топ-20 гонки на этапе КМ по биатлону нет никого из россиян

Мужская спринтерская гонка на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в четверг завершилась абсолютно провально для россиян. Никого из наших участников нет в сильнейшей двадцатке.
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Выиграл гонку стрелявший без промаха двукратный чемпион мира в командных дисциплинах француз Кантен Фийон Майе. Серебряный призер немец Бенедикт Долль уступил сопернику 7,2 секунды. "Бронза" у белоруса Антона Смольского (32,1 сек. дефицита при одном штрафном круге).
Лучший из россиян, Максим Цветков, на 21-й позиции, двумя строчками ниже Даниил Серохвостов. Удивительно, но Александр Поварницын и Александр Логинов (31-й и 32-й соответственно) куда ниже ...новозеландца Кэмпбелла Райта (25-е место). Главная неожиданность - четвертый результат литовца Витаутаса Строли.