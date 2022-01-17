Российские биатлонисты впервые с 2011 года завоевали "золото" на этапе в КМ

Сегодня будут названы составы мужской и женской команд по биатлону, которые отправятся на Олимпиаду-2022 в Пекин. Последним шансом для спортсменов вскочить на подножку олимпийского состава был шестой этап Кубка мира в немецком Рупольдинге, завершившийся накануне.

Послевкусие после Рупольдинга в этом году - неоднозначное. С одной стороны, при удачном стечении обстоятельств мужская сборная могла здесь завоевать право повезти в Пекин максимальную квоту из шести биатлонистов. Для этого нужно было попасть в тройку лучших стран по итогам двух последних сезонов. Увы, последние надежды испарились после спринтерской гонки. Парни, уже приучившие нас к успехам, разочаровали. Лучший из россиян, Максим Цветков, показал лишь 21-й результат. В итоге, как и девушки, мужчины поедут на Олимпиаду в количестве пяти человек.

С другой стороны, нашим наконец удалось снять проклятие Рупольдинга. Традиционно этап здесь считается самым неудобным для российской команды. В последний раз отечественные биатлонисты брали тут "золото" в 2011 году, когда индивидуальную гонку выиграла Ольга Зайцева. Эту засуху прервала эстафетная четверка в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова. Цветков в победной четверке - отдельная история. После триумфальной эстафеты на ЧМ-2019 в Оберхофе Максим пропал с радаров на три года. Болезни, трудный набор формы - этот сезон 30-летний спортсмен начинал далеко не в первых эшелонах отечественного биатлона, но сумел прорваться в сборную и доказал, что на него можно рассчитывать, в том числе и в эстафете. Хотя гонка могла завершиться катастрофой. Цветков, бежавший последний этап, случайно взял палки Халили и успел их поменять на свои буквально за считаные мгновения до передачи эстафеты. Хорошо, что наготове был массажист сборной Сергей Воронин, который помог Цветкову оперативно поменять инвентарь.

- Хочу сказать, что молодцы ребята все, отлично отработали. Тут сегодня сработала наша с Максом молодость и их опыт. А, нет, наоборот, - их молодость и наш опыт. Все молодцы и поздравляю всех с победой, - даже обычно серьезный и сосредоточенный Логинов после гонки путался в словах и сам же шутил над собой.

По мнению экспертов, именно эта эстафетная четверка плюс досиживающий карантин Эдуард Латыпов - самые вероятные кандидаты в олимпийскую сборную. Окончательные выводы тренерский штаб собирался сделать по итогам гонки преследования, но, кажется, принципиально новой информации пасьют не дал. Блестящую гонку провел набирающий форму Логинов, прорвавшийся с 32-й стартовой позиции на итоговую вторую. Неплохо выступил Максим Цветков, ушедший на трассу 21-м. Если бы не два промаха на последней стойке, он мог быть очень близко к медалям, но и девятое место - хороший результат.

Максим Цветков перед своим этапом взял не те палки, но успел исправиться

Без медалей не уехали из Рупольдинга и наши девушки, взяв "бронзу" в эстафете. Правда, там не обошлось без везения. Шедшие третьими белоруски "застрелились" на предпоследнем огневом рубеже, чем лучше всех воспользовалась Кристина Резцова, которая в момент передачи эстафеты отставала от белорусской биатлонистки Анны Солы почти на минуту. Отдадим должное Кристине: именно таких подвигов мы и ждем от лидера.

Правда, пасьют у Резцовой совсем не задался: семь промахов и лишь 36-е место. А лучшей из наших стала Ирина Казакевич, финишировавшая 14-й.