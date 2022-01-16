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16.01.2022 16:53
Рубрика: Спорт

Норвежская биатлонистка Рейселанн победила в гонке преследования

Текст: Артур Нанян
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP

Представительница Норвегии Марте Рейселанн стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Фото: CHRISTOF STACHE / AFP
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На дистанции 10 километров Рейселанн показала результат 30 минут 55 секунд, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Второй финишировала шведка Эльвира Эберг (отставание 20,8 секунды; 2 промаха), третьей - ее сестра Ханна Эберг (+32,4; 1 промах).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич - она заняла 14-е место. Ульяна Нигматуллина финишировала 25-й, Валерий Васнецова - 29-й, Кристина Резцова - 36-й, Анастасия Шевченко - 41-й.

Напомним, что Светлана Миронова, которая должна была стартовать восьмой, не вышла на старт по состоянию здоровья.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022