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22.01.2022 16:15
Рубрика: Спорт

Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Текст: Максим Домчев
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, финишировавший десятым.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Накануне гонки стало известно, что в ней по решению тренерского штаба не примут участие Александр Логинов и Даниил Серохвостов. Таким образом, на старт вышли лишь два биатлониста, представляющие Россию - Антон Бабиков, ранее победивший в индивидуальной гонке на 20 км, и переболевший коронавирусом лидер команды в нынешнем сезоне Эдуард Латыпов.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Увы, россияне не смогли претендовать на место в первой тройке. Победу одержал немецкий спортсмен Бенедикт Долль, прошедший дистанцию 15 км за 37 минут 14,9 секунды с одним промахом. Допустивший три ошибки на огневых рубежах Йоханнес Бе стал вторым, проиграв 31,3 секунды.

Замкнул тройку еще один норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Бабиков, показавший десятый результат. Он допустил четыре промаха и проиграл победителю почти две минуты.

Латыпов промахнулся восемь раз и стал лишь 25-м.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022