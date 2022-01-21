Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Жюстин Бреза-Буше из Франции выиграла индивидуальную гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Она прошла в пятницу, 21 января.

Результат Бреза-Буше - 42 минуты 20,6 секунды. Она допустила один промах. Второе место заняла еще одна француженка Жюлья Симон, с двумя промахами проигравшая более 50 секунд. Бронза у Моны Брорссон из Швеции - два промаха и отставание более полутора минут.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая десятый результат.