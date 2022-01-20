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20.01.2022 19:39
Рубрика: Спорт

Бабиков заявил, что победить в Антхольце ему помогло недоверие тренеров

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Победитель индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце россиянин Антон Бабиков заявил, что главным раздражителем для него стало недоверие со стороны тренеров сборной.

Фото: Gettyimages
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"Главный раздражитель? Недоверие со стороны тренеров. Понимаю, что у них есть для этого причина. Но все равно хочется, чтобы тебя поддерживали, не сомневались в тебе, даже если что-то складывается не в твою пользу. Но в данном случае проскакивало некоторое недоверие, или же СМИ все так преподносили. Тем не менее, не возникало впечатления, будто в меня верят", - приводит РИА Новости слова Бабикова.

Биатлонист добавил, что обычно победа приносит куда больше положительных эмоций. Но сейчас все мысли связаны с Олимпийскими играми.

Напомним, в четверг Бабиков во второй раз в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Ему не было равных в индивидуальной гонке, однако несмотря на этот успех он все равно останется в запасе на Олимпиаде в Пекине.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022