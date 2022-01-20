Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Антон Бабиков стал лучшим по итогам индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Дистанцию российский спортсмен преодолел за 49 минут 46,8 секунды, при этом ни разу не промахнувшись на огневых рубежах. Отметим, что эта победа стала для Бабикова второй в карьере на этапах Кубка мира.

Второе место - у норвежца Тарьея Бе - он уступил Бабикову 9,7 секунды (2 промаха). Замкнул тройку сильнейших еще один российский биатлонист Карим Халили - 48,5 секунды он уступил Бабикову (1 промах). Для Халили это первый личный подиум на этапах КМ.