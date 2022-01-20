Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Новости

В Нью-Йорке демонтировали статую Рузвельта перед Музеем естественной истории 18:45
Сбербанк купит для сотрудников свои акции на сумму до 50 млрд рублей 18:44
Главе "Газпрома" Миллеру присвоено звание Героя труда 18:37
Инженеры Росгвардии применяют робот "Разрушитель" для разминирования 18:15
ФСБ продолжает следствие и розыск других фигурантов по "кокаиновому" делу 17:49
Центр России до конца недели будет под ударом мощных снежных зарядов 17:42
ТЦ "Европолис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 17:42
Фото: найден внебрачный сын Александра Абдулова 17:25
Мурашко: Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ 17:24
ВЦИОМ: Чтение, садоводство и спорт - любимые хобби россиян 17:20
Мишустин: Новый штамм "омикрон" более контагиозен 17:04
С американского инвестора Майкла Калви сняты ограничения по выходу из дома 17:04
"Молдовагаз" обязали до конца дня погасить долг перед "Газпромом" 16:51
Названо условие признания российских углеродных единиц 16:47
Роспотребнадзор назвал главные свойства "омикрона" 16:46
Подросткам будут сохранять соцвыплаты при устройстве на работу 16:42
Парк Sukhoi Superjet 100 в 2022 году достигнет 192 единиц 16:32
Вандалы испортили более двух тысяч вагонов на МЖД в 2021 году 16:25
Депутат Госдумы: Новые санкции США - неработающие страшилки 16:23
Минздрав разъяснил, когда пациентам с COVID-19 нужна госпитализация 16:20
В ПФР напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1200 рублей 16:18
В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев заражения "омикроном" 16:10
В Петербурге суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве Талькова 15:53
Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале 15:33
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 17:44
Рубрика: Спорт

Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Антон Бабиков стал лучшим по итогам индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Дистанцию российский спортсмен преодолел за 49 минут 46,8 секунды, при этом ни разу не промахнувшись на огневых рубежах. Отметим, что эта победа стала для Бабикова второй в карьере на этапах Кубка мира.

Второе место - у норвежца Тарьея Бе - он уступил Бабикову 9,7 секунды (2 промаха). Замкнул тройку сильнейших еще один российский биатлонист Карим Халили - 48,5 секунды он уступил Бабикову (1 промах). Для Халили это первый личный подиум на этапах КМ.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022