Панарин обошел Буре по передачам в НХЛ

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин набрал три очка в матче против "Коламбуса", но это не спасло его команду от поражения - 3:5.

Команды довольно активно провели первый период, забросив на двоих четыре шайбы. Открыл счет в матче Артемий Панарин, чуть позже Баклай Гудроу увеличил разницу в счете с передачи Панарина. Но Густав Нюквист и Бун Дженнер сумели сравнять счет.

Во втором периоде Шон Курали и Дженнер вывели "Коламбус" вперед, а в заключительном отрезке встречи команды обменялись голами - у хозяев отличился Курали, а у гостей - Мика Зибанеджад. Панарин же отметился второй в матче передачей.

Российский форвард "Рейнджерс" опередил по количеству голевых передач в НХЛ Павла Буре. На счету Панарина - 344 результативных передачи, у Буре - 342. При этом форвард "Рейнджерс" сыграл на 230 матчей меньше.