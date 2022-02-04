Тренер сборной России по мини-футболу высказался о предстоящем матче с Украиной

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился своим мнением о полуфинальном матче чемпионата Европы против Украины, который пройдет сегодня в Амстердаме.

"Перед нашей командой большая цель на турнире. Чтобы достичь ее, необходимо выиграть в полуфинале. На этом мы и сосредоточены. Готовы ли мы стать чемпионами? Давайте не будем забегать вперед. Скажу так - сегодня я вижу у ребят готовность продемонстрировать свои лучшие качества", - приводит слова Скоровича официальный сайт РФС.

Матч России с Украиной начнется в 19:00 по московскому времени. Второй финалист турнира определится в противостоянии Испании и Португалии (22:00). Финал Евро и поединок за третье место пройдут 6 февраля в Амстердаме.