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03.02.2022 17:47
Рубрика: Спорт

"Матч ТВ" покажет в прямом эфире игру сборных России и Украины по мини-футболу

Текст: Артур Нанян
Завтра в Амстердаме сборная России встретится с украинцами в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Второй участник финала определится в поединке Испании и Португалии.

Что за турнир

Первый розыгрыш чемпионата Европы по мини-футболу состоялся в 1996 году. Его победителем стала Испания, одолевшая в решающей встрече россиян - 5:3. Испанцы вообще являются лучшей командой в истории соревнований: во всех 12 розыгрышах Евро они непременно завоевывали медали (семь раз - золотые).

До 2018 года первенство Европы проходило раз в два года, а затем - через каждые четыре года. Действующим обладателем трофея является Португалия, переигравшая четыре года назад в финале в Любляне Испанию (3:2).

Как Россия и Украина добирались до полуфинала

На групповой стадии Россия набрала максимальные девять очков, не оставив никаких шансов ни одному из своих соперников: команда Сергея Скоровича разгромила Словакию (7:1), забила четыре безответных мяча хорватам (4:0), а затем уверенно победила поляков (5:1). В четвертьфинале наша сборная столкнулась с определенными проблемами, но все же обыграла грузин (3:1), хотя долгое время счет был ничейным (1:1).

Что касается Украины, то она заняла второе место в группе с хозяевами соревнований голландцами. "Жовто-блакитные" набрали те же четыре очка, что и Нидерланды с Сербией, но вышли в плей-офф за счет лучшей разницы мячей (+4). В четвертьфинале украинцы одолели Казахстан (5:3).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Из истории

Если брать в целом результаты России и Украины на чемпионатах Европы, то у нашей сборной большое преимущество: россияне завоевали золото турнира в 1999-м году, пять раз участвовали в финале и трижды брали бронзовые медали. В то же время наивысшим достижением украинцев на Евро остаются два серебра. В мировом мини-футбольном рейтинге Россия занимает второе место, Украина - восьмое.

Где будем смотреть

4 февраля, пятница, "Матч ТВ"

18:55. Сборная России - Сборная Украины. Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Прямая трансляция.

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