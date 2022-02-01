Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах. В матче 1/4 финала команда Сергея Скоровича оказалась сильнее Грузии - 3:1.

В отличие от встреч на групповой стадии, когда россияне громили одного соперника за другим и завершили первый раунд с разницей мячей 16-2, в плей-офф нашим ребятам пришлось непросто. Имея громадное преимущество, подопечные Скоровича до поры до времени не могли реализовать свои моменты. Все мячи были забиты уже во втором тайме: на гол Артема Ниязова и дубля Ивана Чишкалы грузины ответили лишь точным ударом Петри Бранко.

В полуфинале в пятницу Россия встретится с Украиной. Вторую пару составят португальцы и победители пары Испания - Словакия (результат этой игры стал известен после подписания номера "РГ" в печать). Финал и матч за третье место пройдут шестого февраля.