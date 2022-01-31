Сборная РФ по мини-футболу поборется за выход в полуфинал чемпионата Европы

Вечером 1 февраля сборная России по мини-футболу проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы против Грузии. Начало встречи в Амстердаме - в 19.00 по московскому времени.

На групповой стадии российская команда показала игру, близкую к отменной: три победы с разницей мячей 16-2, первое место в своем квартете и выход в плей-офф. В последнем туре подопечные Сергея Скоровича разгромили поляков (5:1) и оставили тем самым своего соперника за бортом четвертьфинала.

- Понимали, что поляки будут играть, возможно, свой последний матч на турнире. Их единственный шанс состоял в том, чтобы одолеть нас. У нас была некоторая нервозность, однако перерыв пошел на пользу, - отметил главный тренер россиян Сергей Скорович.

Что касается грузинской сборной, то она заняла второе место в своей группе, победив Азербайджан (3:2) с Боснией (2:1) и крупно проиграв одному из фаворитов турнира испанцам (0:8). "Давайте пока обойдемся без промежуточных итогов. Сейчас рано говорить что-то конкретное. При этом мы готовы к серьезному успеху. Сегодня у нас есть единение в команде, а цель - высокая и осязаемая. Надо не мечтать, а работать плечом к плечу", - подытожил Скорович.

А накануне определился потенциальный соперник россиян в случае победы нашей команды над грузинами. Им стала либо Украина, либо Казахстан. Во втором полуфинале сыграют победители пар Португалия/Финляндия и Испания/Словакия. Полуфиналы пройдут 4 февраля, финал и поединок за третье место - шестого февраля.

Где будем смотреть

1 февраля, вторник, "Матч ТВ"

18.55. Четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Россия - Грузия. Прямая трансляция.