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23.01.2022 20:12
Рубрика: Спорт

Россия забила семь мячей Словакии в стартовом матче Евро

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Сборная России разгромила Словакию со счетом 7:1 в дебютном матче на чемпионате Европы, проходящем в Нидерландах. Благодаря победе команда Сергея Скоровича вышла в лидеры в группе "С".

Если откровенно, встреча со словаками не сулила никаких проблем россиянам. В соперниках у нас был дебютант финальной стадии Евро. Тем не менее счет в игре открыла именно Словакия, что, впрочем, ничуть ей не помогло в дальнейшем.

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- Первый матч на турнире - это всегда определенные сложности, я уже говорил об этом. Несколько первых смен мы "вкатывались", пытались поймать ритм игры. Потом подстроились, начали действовать в свойственной для себя манере, быстро передвигаться, использовать дальние удары. И все сложилось успешно, - отметил Скорович.

Во втором туре россияне сыграют с Хорватией (25 января), которая в стартовом матче одолела Польшу со счетом 3:1.

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