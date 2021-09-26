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26.09.2021 21:12
Рубрика: Спорт

Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ Аргентине

Текст: Артур Нанян

Сборная России по футзалу уступила в серии пенальти (1:1, 4:5) Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира в Литве.

Фото: <a href="https://fc-rostov.ru/ru/news/1580" rel="nofollow" target="_blank">Футбольный клуб "РОСТОВ"</a>
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Пять лет назад в Колумбии именно эти две команды разыгрывали золото первенства планеты. Как этим воскресным вечером, борьба тогда была упорной: аргентинцы одолели подопечных Сергея Скоровича со счетом 5:4 и впервые в истории завоевали трофей.

В сегодняшнем матче россияне бились, проявили характер, сумев перевести игру в овертайм. Однако в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались соперники.

За выход в финал Аргентина поборется с Бразилией, которая одолела Марокко (1:0). Вторая полуфинальная пара определится в понедельник по итогам матчей Испания - Португалия и Иран - Казахстан.

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