"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Семина

Решение Семина и руководства клуба никого не удивило. "Желто-синие" провалили старт сезона, а чашу терпения переполнил вылет из Кубка России. Именно после поражения от "Чайки" (0:1) Юрий Павлович дал понять, что готов к любому развитию событий. Стало ясно: отставки не миновать. Так и случилось.

Что касается непосредственно сегодняшнего поединка, то "Ахмат" уверенно повел 2:0 благодаря голам Виталия Лысцова и Игоря Коновалова с пенальти. Хозяева ответили лишь точным ударом Дмитрия Полоза в компенсированное время.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" с шестью набранными очками занимает предпоследнее 15-е место, а "Ахмат" идет девятым (12 очков).