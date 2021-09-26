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26.09.2021 18:53
Рубрика: Спорт

"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Семина

Текст: Артур Нанян
"Ростов" уступил грозненскому "Ахмату" (1:2) в матче девятого тура Премьер-лиги. Эта встреча была первой для ростовчан после отставки Юрия Семина.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Решение Семина и руководства клуба никого не удивило. "Желто-синие" провалили старт сезона, а чашу терпения переполнил вылет из Кубка России. Именно после поражения от "Чайки" (0:1) Юрий Павлович дал понять, что готов к любому развитию событий. Стало ясно: отставки не миновать. Так и случилось.

Что касается непосредственно сегодняшнего поединка, то "Ахмат" уверенно повел 2:0 благодаря голам Виталия Лысцова и Игоря Коновалова с пенальти. Хозяева ответили лишь точным ударом Дмитрия Полоза в компенсированное время.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" с шестью набранными очками занимает предпоследнее 15-е место, а "Ахмат" идет девятым (12 очков).

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