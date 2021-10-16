Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Чемпионка мира 2021 года фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy.

Щербакова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", получив за свой прокат 74,76 балла.

Анне Щербаковой уступила еще одна спортсменка из группы Этери Тутберидзе - Майя Хромых (72,82 балла). Она прыгнула дупель, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова также обошлась без падений, исполнив каскад "тройной флип - тройной тулуп", двойной аксель и тройной лутц (67,15 балла).

Произвольные программы фигуристки покажут завтра. Но контент наших одиночниц уже известен. Хромых заявила на произвольную программу два четверных прыжка (тулуп и сальхов), Щербакова - один четверной лутц.