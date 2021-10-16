Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку

Игроки "Спартака" и "Динамо" устроили массовую драку во время матча 11-го тура чемпионата России.

Инцидент произошел в концовке первого тайма после фола динамовца Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие. Действиями Захаряна остался недоволен Самуэль Жиго, который начал высказывать сопернику претензии, после чего почти все полевые футболисты побежали к месту событий и началась драка.

По итогам потасовки арбитр Сергей Карасев показал сразу четыре желтые карточки: Захаряну и Вячеславу Грулеву у "бело-голубых", и Жиго с Георгием Джикией у хозяев.

Добавим, что к середине второго тайма счет 2:0 в пользу "Динамо": отличились Иван Ордец и Константин Тюкавин.