Новости

В России снизились цены на строительную древесину 21:18
Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште 20:51
На сегодняшний день у 1 153 военнослужащих в армии выявлен коронавирус 20:42
После нападения в наркодиспансере Якутска скончался один человек 20:40
Всероссийский педагогический диктант написали учителя из 40 регионов страны 20:30
Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку 20:29
На Урале задержаны подозреваемые в продаже алкоголя, убившего 18 человек 19:54
В Якутии пациент диспансера напал с ножом на соседей по палате 19:35
Стало известно о предпочтениях Лукашенко в выборе напитков 18:47
"Народный контроль" сообщил о 16-ти погибших от алкоголя в Екатеринбурге 18:23
Пристававшие к девушке в метро дебоширы арестованы судом на два месяца 18:10
В Минздраве назвали условие снижения заболеваемости COVID-19 в России 17:57
Володин сообщил о проработке вопроса борьбы с бедностью 16:49
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП в Турции российских туристах 16:02
Ученые создали незаразный вариант коронавируса 16:00
СК начал проверку после массового отравления детей в Подмосковье 15:47
Киноэкипаж вернется на Землю раньше запланированного времени 15:23
Россияне погибли в сауне албанского отеля спустя час после приезда 14:34
Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу 14:32
Коллективный иммунитет в РФ достиг 45% 14:02
Роспотребнадзор: Число вторичных случаев COVID-19 выросло в два раза 13:51
В Москве построят 35 новых станций метро до конца 2024 года 13:47
На Ямале столкнулись два теплохода 13:42
Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть 13:40
Более тысячи принадлежащих умершим владельцам авто задержали в Москве 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
16.10.2021 20:29
Рубрика: Спорт

Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку

Текст: Артур Нанян

Игроки "Спартака" и "Динамо" устроили массовую драку во время матча 11-го тура чемпионата России.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Тульский "Арсенал" сенсационно обыграл "Зенит"

Инцидент произошел в концовке первого тайма после фола динамовца Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие. Действиями Захаряна остался недоволен Самуэль Жиго, который начал высказывать сопернику претензии, после чего почти все полевые футболисты побежали к месту событий и началась драка.

По итогам потасовки арбитр Сергей Карасев показал сразу четыре желтые карточки: Захаряну и Вячеславу Грулеву у "бело-голубых", и Жиго с Георгием Джикией у хозяев.

Добавим, что к середине второго тайма счет 2:0 в пользу "Динамо": отличились Иван Ордец и Константин Тюкавин.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" РГ-Видео РГ-Фото Чемпионат России по футболу 2021/2022