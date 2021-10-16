Тульский "Арсенал" сенсационно обыграл "Зенит"

Лидер чемпионата России "Зенит" потерпел второе поражение подряд, уступив в матче 11-го тура Премьер-лиги "Арсеналу" - 1:2.

В последние годы туляки частенько ставят подножку питерцам. К примеру, в прошлом сезоне именно "оружейники" выбили "Зенит" из Кубка страны, выиграв в гостях 2:1. Еще более яркий матч между этими командами состоялся в 2018 году, когда "Арсенал" на своем поле забил в ворота "сине-бело-голубых" четыре мяча и победил (4:2).

Сегодня, если брать голевые моменты, ближе к успеху были гости. Зенитовцы не реализовали несколько отличных шансов, особенно в начале второй половины. На гол Зурико Давиташвили питерцы ответили точным ударом Артема Дзюбы на 88-й минуте. Казалось, в оставшееся время команда Сергея Семака может дожать соперника, но хавбек "Арсенала" Крис Кангва отметился эффектным голом, точно попав в девятку - 2:1.

Несмотря на поражение, "Зенит" останется лидером Премьер-лиги по итогам этого тура, но у его конкурентов появилась возможность сократить отставание от первого места. В активе питерцев 23 набранных очка, далее идут "Динамо" (19), "Сочи" (18), "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА (по 17 очков).