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15.10.2021 15:31
Рубрика: Спорт

Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную

Текст: Артур Нанян

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в очередной раз заявил, что не собирается возвращаться в сборную России.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По словам Акинфеева, он решил завершить карьеру в национальной команде еще до домашнего чемпионата мира-2018 и не собирается менять свою позицию.

"У меня ни разу не было мысли все переиграть. Когда принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную 2-3 года, провел удачный чемпионат мира и свалил, чтобы запомнили красавчиком. Но я был в команде 15 лет, провел 111 встреч", - приводит слова Игоря sport24.ru.

Напомним, что Акинфеев до сих пор выступает за ЦСКА, с которым он связан контрактом до конца нынешнего сезона.

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