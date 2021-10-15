Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в очередной раз заявил, что не собирается возвращаться в сборную России.

По словам Акинфеева, он решил завершить карьеру в национальной команде еще до домашнего чемпионата мира-2018 и не собирается менять свою позицию.

"У меня ни разу не было мысли все переиграть. Когда принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную 2-3 года, провел удачный чемпионат мира и свалил, чтобы запомнили красавчиком. Но я был в команде 15 лет, провел 111 встреч", - приводит слова Игоря sport24.ru.

Напомним, что Акинфеев до сих пор выступает за ЦСКА, с которым он связан контрактом до конца нынешнего сезона.