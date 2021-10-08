Новости

Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 21:32
Фигуристы Коляда и Алиев стали призерами турнира в Финляндии 21:22
Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство 21:19
Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре 20:59
Сафонов и Захарян попали в состав сборной России на матч со Словакией 20:43
МЭР разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц 20:39
Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года 20:34
Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко 20:09
На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб 19:29
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 19:28
Власти Италии не исключили признания вакцинации "Спутником V" 19:28
Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию 19:22
Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на базу в Гуам 19:19
Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров 19:07
Путин потребовал принять меры для успешного выступления на Играх в Пекине 19:05
МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже 19:03
Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 20:34
Рубрика: Спорт

Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранен от работы до конца 2021 года из-за ошибки, допущенной в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Словакия

Глава судейского комитета РФС и исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц назвал наказание, которое понесет арбитр на VAR Василий Казарцев, допустивший грубую ошибку, допущенную в матче ЦСКА - "Краснодар". В компенсированное время второго тайма он не отреагировал на явную игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева в своей штрафной.

"Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать", - сказал Хачатурянц в эфире "Матч ТВ".

В тоже время он похвалил другого арбитра - Сергея Карасева, которого назвал авторитетом для себя и других судей.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2021/2022