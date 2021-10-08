Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года

Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранен от работы до конца 2021 года из-за ошибки, допущенной в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар".

Глава судейского комитета РФС и исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц назвал наказание, которое понесет арбитр на VAR Василий Казарцев, допустивший грубую ошибку, допущенную в матче ЦСКА - "Краснодар". В компенсированное время второго тайма он не отреагировал на явную игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева в своей штрафной.

"Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать", - сказал Хачатурянц в эфире "Матч ТВ".

В тоже время он похвалил другого арбитра - Сергея Карасева, которого назвал авторитетом для себя и других судей.