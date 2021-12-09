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09.12.2021 16:04
Рубрика: Спорт

КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать ЦСКА закрытием фанатской трибуны на два матча РПЛ.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Во время матча в Москве между армейцами и "Зенитом" на фанатской трибуне хозяев были использованы пиротехнические изделия. После окончания встречи было задержано около 400 болельщиков ЦСКА.

КДК РФС внимательно изучил все аспекты этого инцидента и вынес решение.

"За необеспечение безопасности, поставившей под угрозу здоровье зрителей: закрытие трибуны "А" на два домашних матча. Один из матчей - ЦСКА - "Арсенал" - реальное наказание, следующий домашний матч - условный. Штраф - 300 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22", - приводит РИА Новости слова главы КДК РФС Артура Григорянца.

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