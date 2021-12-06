Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены

По решению суда футбольный ЦСКА выплатит компании, являющейся правопреемником генподрядчика строительства клубного стадиона, 348 миллионов рублей.

Такое решение было принято девятым арбитражным апелляционным судом, который частично удовлетворил требования ООО "Бета", получившего права от ООО "Ф-Групп". Из требуемой суммы в 491 млн рублей ЦСКА заплатит 348 млн, сообщает РИА Новости.

Подрядчик строительства арены с офисно-гостиничным комплексом заключил договор на 11 миллиардов рублей, но нарушил сроки и выполнил работы не в полном объеме. Из-за этого клуб насчитал неустойку 4,5 миллиарда рублей, однако по договору эта сумма не могла превышать 839 млн.

А размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей. Эта сумма в итоге и была удержана. Застройщик сначала требовал вернуть эту сумму, но потом уменьшил требование до 491 млн, признав, что 57 млн рублей станет суммой неустойки.

В итоге было принято решение, что ЦСКА должен вернуть 348 млн рублей, а неустойка составит порядка 200 млн рублей.