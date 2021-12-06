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06.12.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены

Текст: Максим Домчев
Фото: Денис Тырин/ТАСС Фото: Денис Тырин/ТАСС
Фото: Денис Тырин/ТАСС

По решению суда футбольный ЦСКА выплатит компании, являющейся правопреемником генподрядчика строительства клубного стадиона, 348 миллионов рублей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Такое решение было принято девятым арбитражным апелляционным судом, который частично удовлетворил требования ООО "Бета", получившего права от ООО "Ф-Групп". Из требуемой суммы в 491 млн рублей ЦСКА заплатит 348 млн, сообщает РИА Новости.

Подрядчик строительства арены с офисно-гостиничным комплексом заключил договор на 11 миллиардов рублей, но нарушил сроки и выполнил работы не в полном объеме. Из-за этого клуб насчитал неустойку 4,5 миллиарда рублей, однако по договору эта сумма не могла превышать 839 млн.

А размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей. Эта сумма в итоге и была удержана. Застройщик сначала требовал вернуть эту сумму, но потом уменьшил требование до 491 млн, признав, что 57 млн рублей станет суммой неустойки.

В итоге было принято решение, что ЦСКА должен вернуть 348 млн рублей, а неустойка составит порядка 200 млн рублей.

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