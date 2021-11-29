РПЛ выступила с заявлением в связи с задержанием фанатов ЦСКА

В российской Премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" в Москве.

В организации отметили, что РПЛ проведет тщательное расследование случившегося и сделает все возможное для недопущения подобных инцидентов в будущем. "Наши представители находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все возможное для скорейшего разрешения инцидента. Прилагаем максимальные усилия, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам", - сообщили championat.com в пресс-службе РПЛ.

Напомним, что во время матча фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. В ответ на этот перформанс сотрудники правоохранительных органов заблокировали болельщиков на трибуне домашнего стадиона "красно-синих".