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Рубрика: Спорт

РПЛ выступила с заявлением в связи с задержанием фанатов ЦСКА

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В российской Премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" в Москве.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В организации отметили, что РПЛ проведет тщательное расследование случившегося и сделает все возможное для недопущения подобных инцидентов в будущем. "Наши представители находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все возможное для скорейшего разрешения инцидента. Прилагаем максимальные усилия, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам", - сообщили championat.com в пресс-службе РПЛ.

Напомним, что во время матча фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. В ответ на этот перформанс сотрудники правоохранительных органов заблокировали болельщиков на трибуне домашнего стадиона "красно-синих".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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