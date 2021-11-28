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28.11.2021 22:09
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" победил в гостях ЦСКА в центральном матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В последние годы армейцы были одними из самых удобных соперников для питерской команды: в предыдущих шести противостояниях между этими клубами в пяти случаях сильнее оказывались зенитовцы.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Интересен этот матч был еще и благодаря тренерской дуэли бывших партнеров по ЦСКА и сборной России - наставника "Зенита" Сергея Семака и рулевого "красно-синих" Алексея Березуцкого. Но если у Семака в активе уже несколько титулов, в том числе и три победы в Премьер-лиге, то Березуцкий, можно сказать, только начал тренерскую карьеру.

Несмотря на не самое плохое качество футбола, ЦСКА все же проиграл: все решил точный удар бразильца Клаудиньо в концовке первого тайма. После перерыва хозяева создали пару отличных моментов у чужих ворот, но Максим Мухин и Чидера Эджуке своими шансами не воспользовались, а уже в компенсированное время с передачи Артема Дзюбы забил Андрей Мостовой.

В турнирной таблице "Зенит" вновь увеличил отрыв от "Динамо" до четырех очков - 36 против 32. Что касается ЦСКА, то армейцы идут на шестой строчке с 24 очками.

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