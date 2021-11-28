Новости

В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 27.11.2021
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 20:01
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 19:51
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 19:39
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 19:33
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 19:30
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 19:17
Умер экс-заместитель главы ФСИН Николай Баринов 19:07
"Закрыто в принципе все": в Нидерландах вводят вечерний локдаун 18:42
Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
Мясников спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим штаммом уже зимой 17:43
Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы 17:31
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей 17:18
В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" 17:06
Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды 16:54
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России 16:52
Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной 16:42
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского 16:30
Вышел новый тизер сериала по "Звездным войнам" "Книга Бобы Фетта" 16:15
Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 19:39
Рубрика: Спорт

"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином"

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" добилось волевой победы в гостях над "Рубином" в матче 16-го тура чемпионата России - 3:2.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы

Матч в Казани стал одним из самых драматичных в нынешнем сезоне. Казанская команда вела 2:1, но затем наступило время гостей. Правда сначала "бело-голубые" не реализовали пенальти: свою попытку не использовал автор первого гола в этой встрече Денис Макаров. Впрочем, буквально через несколько секунд "Динамо" сравняло счет, а уже на последней минуте важнейшие три очка москвичам принес Себастьян Шиманьски.

Благодаря победе "Динамо" сократило отставание от лидера чемпионата "Зенита" до одного очка - 32 против 33. "Игра была тяжелая, нам пришлось непросто. Конечно, мы знали о кадровых проблемах соперника. Я имею в виду отсутствие левого защитника и опорного хавбека, однако мне бы не хотелось акцентировать внимание на "Рубине". Моим футболистам удалось проявить характер, а это очень важно. Мы счастливы", - не скрывал своих эмоций главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается казанцев, то они остались на девятом месте (22 очка), но уже сегодня их может догнать "Спартак": для этого "красно-белым" надо будет победить на выезде "Уфу".

"К сожалению, не справились с "Динамо" на стандартах. Плюс у нас были достаточно грубые индивидуальные ошибки. Но при этом большую часть матча по качеству футбола и взаимодействиям у меня не было никаких вопросов к своим подопечным", - подчеркнул рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Чемпионат России по футболу 2021/2022