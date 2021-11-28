"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином"

Московское "Динамо" добилось волевой победы в гостях над "Рубином" в матче 16-го тура чемпионата России - 3:2.

Матч в Казани стал одним из самых драматичных в нынешнем сезоне. Казанская команда вела 2:1, но затем наступило время гостей. Правда сначала "бело-голубые" не реализовали пенальти: свою попытку не использовал автор первого гола в этой встрече Денис Макаров. Впрочем, буквально через несколько секунд "Динамо" сравняло счет, а уже на последней минуте важнейшие три очка москвичам принес Себастьян Шиманьски.

Благодаря победе "Динамо" сократило отставание от лидера чемпионата "Зенита" до одного очка - 32 против 33. "Игра была тяжелая, нам пришлось непросто. Конечно, мы знали о кадровых проблемах соперника. Я имею в виду отсутствие левого защитника и опорного хавбека, однако мне бы не хотелось акцентировать внимание на "Рубине". Моим футболистам удалось проявить характер, а это очень важно. Мы счастливы", - не скрывал своих эмоций главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается казанцев, то они остались на девятом месте (22 очка), но уже сегодня их может догнать "Спартак": для этого "красно-белым" надо будет победить на выезде "Уфу".

"К сожалению, не справились с "Динамо" на стандартах. Плюс у нас были достаточно грубые индивидуальные ошибки. Но при этом большую часть матча по качеству футбола и взаимодействиям у меня не было никаких вопросов к своим подопечным", - подчеркнул рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий.