"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы

Перед заключительным туром группового раунда Лиги Европы московский "Спартак" занимает второе место в группе и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В четверг с группе С играли соперники "Спартака" - "Лестер" и "Легия". Счет в матче был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился Патсон Дака. Через 10 минут Джеймс Мэдисон во второй раз поразил ворота польского клуба.

На 26-й минуте гости получили право на пенальти, но Махир Эмрели не сумел переиграть Каспера Шмейхеля, однако первым к отскочившему от вратаря мячу успел Филип Младенович и сократил разницу в счете.

Но на перерыв "Лестер" ушел с преимуществом в два мяча. Онинье Ндиди после подачи углового точно пробил головой.

Во втором тайме счет не изменился - 3:1.

Перед заключительным туром "Лестер" с 8-ю очками вышел в лидеры. На второй строчке "Спартак", который, как и "Наполи" набрал 7 очков, но опережает итальянский клуб по личным встречам. У "Легии" - 6 очков.

В заключительном туре "Спартак" сыграет в гостях с "Легией", а "Наполи" примет "Лестер".