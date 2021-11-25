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25.11.2021 22:47
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы и потерял шансы выйти в плей-офф

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги Европы на своем поле проиграл "Лацио" со счетом 0:3, лишившись шансов выйти в плей-офф турнира.

"Локомотиву" для сохранения шансов на выход из группы было необходимо побеждать римский "Лацио" на своем поле, причем с разницей не менее двух мячей. Впрочем, в нынешнем розыгрыше этого турнира москвичи пока не одержали еще ни одной победы, имея в своем активе всего два очка.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В последнем туре РПЛ травму получил голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме. Его место в воротах занял 17-летний Даниил Худяков, став самым молодым вратарем в российской истории, сыгравшим в еврокубках. Он превзошел достижение Игоря Акинфеева. И, к слову, юный голкипер сыграл уверенно.

Первый тайм матча прошел с преимуществом гостей. Они превосходили "Локомотив" в скорости и создали несколько опасных моментов, но отличиться не сумели.

После перерыва "Локомотив" провел несколько опасных атак, но пропустил в свои ворота. Защитник хозяев в своей штрафной сбил игрока "Лацио" и после видеопросмотра арбитр указал на точку. Чиро Иммобиле своего шанса не упустил. Вскоре еще один фол и снова пенальти. И на этот раз Иммобиле переиграл юного вратаря.

Окончательный счет в матче установил Педро ударом с линии штрафной.

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