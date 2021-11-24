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24.11.2021 21:57
Рубрика: Спорт

"Зенит" досрочно лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Питерский "Зенит" досрочно лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "сине-бело-голубые" благодаря выездной ничьей с "Мальме" (1:1) обеспечили себе третье место в группе, а вместе с ним и путевку в плей-офф второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.
В матче "Зенита" с "Мальме" было много борьбы и мало осмысленных действий. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС В матче "Зенита" с "Мальме" было много борьбы и мало осмысленных действий. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В матче "Зенита" с "Мальме" было много борьбы и мало осмысленных действий. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Если откровенно, сразу после жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов стало понятно: максимум, что светит зенитовцам, - третья строчка. "Челси" с "Ювентусом" находятся на ином уровне, а вот с "Мальме" бороться можно и нужно. Ощущения не подвели - "сине-бело-голубые" дважды проиграли итальянскому гранду, уступили англичанам и набрали очки лишь в противостоянии со шведами. Хотя и здесь не обошлось без проблем.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Если бы не судья из Латвии Андрис Трейманис, назначивший достаточно спорный пенальти в ворота "Мальме" в компенсированное время, "Зенит" и вовсе уехал бы из Скандинавии ни с чем. Но со второй попытки (первый пенальти не реализовал Артем Дзюба) Ярослав Ракицкий отправил мяч в ворота. Но от того картина более радужной не становится.

Вот уже шесть лет, как российские клубы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Последним в этой стадии среди представителей Премьер-лиги пробился как раз "Зенит": в сезоне-2015/16 команда, руководимая португальцем Андре Виллаш-Боашем, заняла первое место в группе, опередив "Валенсию" с "Лионом", а в 1/8 финала уступила "Бенфике". Сейчас такой результат кажется фантастикой, поскольку выступления наших команд в последние годы на евроарене удручают. Касается это и питерского клуба. Достаточно сказать, что за три года при Сергее Семаке зенитовцы провели 16 выездных встреч в еврокубках и не одержали в них ни одной победы.

- Нам и в первенстве России непросто приходится в гостях, что уж говорить о Лиге чемпионов. Мы вообще нечасто выигрываем в Европе. Серия для нас неприятная, значит, недостойны победы, - считает Семак. - Футбол на таком уровне означает работу под давлением. Это своего рода тоже мастерство. Есть молодежь, есть те, кто не справляется с прессом. Не хватает тактического, технического мастерства. Вот одна из причин неудач.

Российские команды вот уже шесть лет не выходят в плей-офф главного еврокубкового турнира

В параллельном матче "Челси" разгромил на своем поле "Ювентус" со счетом 4:0 и стал лидером группы. В активе у лондонцев и туринцев по 12 набранных очков, но по личным встречам "синие" опережают "Старую синьору".

- Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться. Сегодня был фантастический вечер, но важно не впасть в эйфорию, - заявил главный тренер "Челси" Томас Тухель.

Досрочно в плей-офф вышел еще один английский клуб - "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 2:0 в первом матче после отставки Уле-Гуннара Сульшера благодаря голам Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. Отметим, что Роналду забил во всех матчах в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (пять голов в шести играх). Кроме того, гол в ворота "Вильярреала" стал для португальца 799-м в карьере.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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- Играть в Испании всегда здорово, а побеждать - потрясающе. Рад, что забил в стране, где всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с отличным результатом, благодаря которому мы оказались там, где и должны быть - на первом месте, - отметил Роналду.

Вне зависимости от результатов встреч последнего тура "МЮ" выйдет в плей-офф с первого места. Это стало понятно после ничьей в поединке "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия) - 3:3. В активе "красных дьяволов" десять набранных очков, далее идут "Вильярреал" (семь), "Аталанта" (шесть) и "Янг Бойз" (четыре).

Нешуточная борьба за вторую путевку в плей-офф предстоит в группе "Е", где выступает "Барселона". Первое место здесь досрочно заняла "Бавария", набравшая 15 очков. За вторую строчку поборются каталонцы, имеющие на данный момент семь очков, и "Бенфика" (пять). В последнем туре португальцы примут киевское "Динамо", которое при любых раскладах останется без еврокубковой весны, а "Барса" отправится в Мюнхен. Если не случится форс-мажора, лиссабонцы наберут три очка, и в таком случае каталонцев в Германии устроит только победа.

Добавим, что вечером свой пятый матч на групповой стадии Лиги Европы провел "Спартак". Еще один представитель Премьер-лиги - "Локомотив" - проведет свой поединок завтра на своем поле против римского "Лацио".

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