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27.12.2021 04:28
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов отметил, что причиной поражения в первом матче чемпионат мира стала плохая дисциплина.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ночь на понедельник в Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В стартовом матче турнира сборная России играла с командой Швеции и уступила 3:6. Причем три шайбы россияне пропустили при игре в меньшинстве, а еще одну, когда имели численное преимущество.

Фото: JOEL MARKLUND/REUTERS
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После матча главный тренер сборной России Сергей Зубов назвал причину неудачи.

"Наша дисциплина хромала, и за это мы заплатили. Завтра уже следующая игра, мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми к матчу со Швейцарией. Тяжело ответить, почему были удаления. Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Стараемся их успокаивать, но здесь эмоции берут верх. Обидно оставаться "три на пять", такие удаления должны быть исключены", - приводит его слова Sport24.

Относительно игры вратаря Аскарова, который был заменен во втором перерыве, Зубов заявил, что пока еще не было анализа его действий. Но вратарский вопрос тренерский штаб волнует.

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