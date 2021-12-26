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26.12.2021 23:50
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч МЧМ

Текст: Артур Нанян

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на первый матч молодежного чемпионата мира против команды Швеции. Встреча в Канаде начнется в 00.30 по московскому времени.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Ярослав Аскаров (Егор Гуськов)

Шакир Мухамадуллин - Никита Смирнов, Сергей Демидов - Марат Хуснутдинов - Матвей Мичков;

Кирилл Кирсанов - Никита Новиков, Федор Свечков - Кирилл Танков - Никита Чибриков;

Владимир Грудинин - Кирилл Стеклов, Павел Тютнев - Никита Гуслистов - Александр Пашин;

Иван Зинченко - Егор Савиков, Дмитрий Злодеев - Данила Юров - Василий Пономарев.

На групповой стадии российские хоккеисты также сыграют со сверстниками из США, Швейцарии и Словакии. Турнир завершится 6 января.

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