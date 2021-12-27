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27.12.2021 05:06
Рубрика: Спорт

Пожарный из Красноярска протащил 8-тонный грузовик на полсотни метров

Текст: Дмитрий Машуков

В Красноярском крае сотрудник МЧС установил рекорд России, протащив по зимней дороге грузовик весом восемь тонн на расстояние 47 с половиной метров. Об этом рассказали в региональном главке ведомства.

Фото: Facebook.com/vlasovtv
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Иннокентий Веселов работает начальником караула пожарно-спасательной части краевого управления МЧС. Два года назад мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму выиграл чемпионат страны. В этом году на соревнованиях по многоборью Веселова признали самым сильным пожарным Красноярска.

Минувшим летом Иннокентию удалось, используя только собственную физическую мощь, продвинуть 65-тонный самолет более чем на 17 метров. А уникальность и сложность нынешнего рекорда заключается еще и в том, что спортсмен ставил его зимой (большинство подобных достижений фиксируется летом), в условиях гололеда, когда сцепление обуви и дорожного полотна ослаблено, и для движения приходится прилагать дополнительные усилия.

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