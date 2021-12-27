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Рубрика: Спорт

Хоккеист Мичков: Будем делать выводы и готовиться к следующей игре

Текст: Максим Домчев
Фото: JOEL MARKLUND/REUTERS Фото: JOEL MARKLUND/REUTERS
Фото: JOEL MARKLUND/REUTERS

В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России уступила шведам - 3:6. Дублем в составе россиян отметился один из самых талантливых форвардов своего поколения Матвей Мичков. После матча он рассказал о причинах неудачи.

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"Сегодня игра сложилась неудачно. К сожалению, проиграли. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. Нужно будет уже посерьезнее относиться к матчам и кровь из носу их выигрывать", - приводит его слова Sport24.

Первый гол Мичкова в матче был засчитан после того, как арбитры долго изучали видеоповтор.

"Обыграл защитника, полез на ворота. Красивые голы сегодня не получались, хотел очень забить. Жалко, что этот гол не помог победить команде. Хорошо, что засчитали, где-то эмоционально после этого гола команда завелась. Совсем немного не хватило, чтобы отыграться. Но уже надо готовиться к следующему матчу. Все, что было сейчас, после разбора будет забыто", - сказал он.

Его партнер по команде Федор Свечков отметил, что причиной неудачи стали частые удаления. "Непростительно дважды играть "три на пять" на таком уровне", - сказал он.

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