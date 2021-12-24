Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал причины поражения от канадцев

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов после поражения от Канады в контрольном матче рассказал, что причиной неудачи стали ошибки и удаления.

В ночь на пятницу молодежная сборная России уступила сверстникам из Канады со счетом 4:6, при этом первый период был проигран вчистую - 0:4.

"Начало мы проспали, и здесь удивляться нечему. Сборная Канады обычно выходит на игры заряженной, и мы сегодня не смогли ничего этому противопоставить. И сами допустили ошибки, и удаления были совершенно ненужные, в безобидных ситуациях. На второй период ребята вышли с другим настроем, и удалось на какое-то время перехватили инициативу, должны были и "пять на пять" забрасывать, но получилось открыть счет нашим шайбам только в большинстве. Но в целом первый период предопределил исход встречи", - сказал Зубов, чьи слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России.

При этом он отметил игру голкипера Ярослава Аскарова, но кто будет основным вратарем - он или Егор Гуськов, тренерский штаб решит позже.

В составе россиян дублем отметился один из лучших молодых игроков мира Матвей Мичков. "Он у нас такой один. Матвей неплохо сегодня смотрелся, не уступал в единоборствах, где-то может быть переигрывал отрезки. Первое звено, конечно, сегодня смотрелось очень хорошо, выходило - и у нас сразу появлялись моменты. От других звеньев где-то нам не хватило подобной остроты", - заявил Зубов.